La Squadra Volante ha deferito in stato di libertà un cittadino di 45 anni per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti in servizio di controllo del territorio, alle 20.00 di ieri sera, sono intervenuti nei pressi della polisportiva di via Viterbo, a seguito di numerose chiamate al 112NUE circa la presenza di un uomo molesto che, brandendo un bastone, stava danneggiando delle auto in sosta.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, veniva quindi bloccato prima che la situazione degenerasse. Lo stesso, dopo essersi liberato del bastone, ha continuato nella sua condotta aggressiva e molesta nei confronti degli operatori che hanno proceduto al suo immediato accompagnamento in Questura.

La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di una pietra nascosta nei pantaloni, sequestrata unitamente al bastone.

Sono al vaglio gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica; sul momento gli agenti non hanno rilevato danneggiamenti.

Il 45enne è stato anche sanzionato in via amministrativa per ubriachezza molesta.