Il brand turistico di Reggio Emilia, RE Welcome, è da ora disposizione gratuitamente per tutte le attività di promozione del territorio e di accoglienza, che vogliano farsi ambasciatrici della città.

Unire le attività sotto un brand dedicato all’accoglienza turistica è un modo efficace per “sentirsi” e “farsi sentire” ambasciatori e parte della stessa comunità, della stessa città, della sua storia, della sua cultura.

Per ottenere il marchio, che potrà essere inserito quale tratto distintivo, identitario e promozionale ad esempio nella pagina web della propria attività ma anche su magliette, oggetti e altri gadget, è sufficiente compilare il modulo online (form) presente sul sito turistico: www.reggioemiliawelcome.it .

Il brand turistico, presentato di recente alla città, rientra nel Piano strategico per il turismo e la cultura del Comune di Reggio Emilia. Reggio Emilia ha molto da offrire a livello turistico, soprattutto mettendo l’accento su un’accoglienza a tutto tondo e sull’importanza dell’accogliere insieme a tutte le attività presenti sul territorio.

Per valorizzare lo stile di vita reggiano e la sua attenzione speciale all’accoglienza, il nuovo brand RE Welcome è quindi a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta. Scaricandolo sarà possibile utilizzarlo sulla maglia, sul grembiule per un gadget o all’interno della pagina web della propria attività.

In particolare, per ottenere il marchio occorre compilare appunto il ‘form’ presente sul sito turistico: www.reggioemiliawelcome.it, cliccando poi su Ottieni il marchio Reggio Emilia Welcome, presente nella homepage del sito. Successivamente verrà inviato il link per poter effettuare il download.