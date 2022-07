Venerdì 15 luglio alle ore 21.30, nel Parco Paride Allegri a Vezzano sul Crostolo, questa volta nell’area della pista di atletica, andrà in scena lo spettacolo di arti circensi “Lavori in corso” che trasformerà il parco in un “circo sotto le stelle”. I giovani acrobati del Circo Sagace e dell’École des Nez Rouges si cimenteranno in prodezze di equilibrismo, giocoleria, discipline aeree e molto altro, dando vita ad un affascinate spettacolo capace di catturare l’attenzione e stimolare la fantasia di piccoli e grandi.

L’ingresso alla serata è gratuito; è gradita la prenotazione via Whatsapp o sms al 334.6237451.

La serata – che rientra nel cartellone di eventi EstaVezz 2022 – è stata resa possibile grazie alla presenza a Pecorile del campo estivo di arti circensi cui quest’anno partecipano anche ragazzi francesi, iniziativa organizzata dall’Associazione per la pedagogia steineriana grazie ad uno scambio Erasmus+ dal titolo “Quel cirque”.

Da qui l’opportunità di arricchire l’offerta di EstaVezz con lo spettacolo di arti circensi cui l’Amministrazione Comunale di Vezzano ha concesso il patrocinio.

Il successivo appuntamento di EstaVezz sarà mercoledì 20 luglio alle 21.30, nell’area del parco tra il Mulino Boni e la Biblioteca Comunale, con la seconda serata vezzanese del Festival di Teatro per ragazzi “Baracca e Burattini” che porterà in scena lo spettacolo “Crepi l’avarizia” della Compagnia Nasinsù.