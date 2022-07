È stato ricevuto in Municipio, dalla Giunta al completo Edoardo Barbolini: il pilota sassolese campione italiano kart nel 2016, che negli ultimi quattro anni per tre volte (2018, 2019, 2021) ha conquistato il titolo di campione italiano Coppa Italia Turismo TCR .

Barbolini, classe 1994, lo scorso weekend sul tracciato di Misano Adriatico ha preso parte alla Ultimate Cup Series, per la prima volta in Italia, con la presenza delle categorie GT Endurance Cup, GT Hyper Sprint, Proto e Monoplace.

Con la Ferrari 488 numero 3, ha festeggiato già in qualifica la pole-position e si è aggiudicato gara 1 rimanendo in testa al campionato Europeo.

Il prossimo appuntamento è per il 16 settembre in Germania ad Hockenheim .

La Giunta ha voluto consegnargli un riconoscimento per i traguardi ottenuti e per aver contribuito a portare il nome ed il simbolo di Sassuolo in tutta Italia.