A causa di problemi personali di Francesco Moser, il talk con protagonista proprio il grande campione di ciclismo – lo ricordiamo, inizialmente prevista per il 15 luglio – è spostata al 4 agosto, sempre in piazza della Repubblica a Piumazzo alle 20,30.

Sarà una serata, realizzata con il Patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia, sicuramente emozionante, ricca di aneddoti e di racconti molto interessanti. “Parlando di sport con” avrà questa volta protagonista uno dei più grandi campioni dello sport italiano. “Parlando di sport con…” è un format che accende i riflettori su racconti che partono dal magico mondo sportivo e toccano tanti temi quali l’integrazione, lo spirito di squadra, il sacrificio, la comunicazione, storie di sport insomma, ma soprattutto di vita.

Il 19 giugno del 2021 Francesco Moser, uno dei personaggi sportivi più popolari della nostra storia, ha compiuto 70 anni. All’evento è stato dedicato un libro curato da Beppe Conti e proprio di quel libro, e non solo, si parlerà durante la serata che avrà luogo a Piumazzo. Innumerevoli le vittorie e i traguardi raggiunti da Moser: dal record dell’ora al Giro d’Italia, alle tre “Parigi-Roubaix” di fila, fino ai campionati mondiali in pista e in strada… Oltre ai successi sportivi, nel libro si va alla ricerca di quello che è l’insegnamento principale consegnato dal grande ciclista trentino e riassunto nel suo motto: “un passo alla volta e con i piedi ben piantati in terra, nessuna meta è irraggiungibile”. È questo che Moser ha dimostrato all’Italia e al mondo intero: con la fatica e la dedizione nulla è impossibile. Di questo e tanto altro si parlerà nella serata piumazzese.

Ad intervistare Francesco Moser sarà il giornalista Gian Paolo Maini, direttore del sito parlandodisport.it