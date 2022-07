Nella notte la sede della Direzione generale dell’Azienda USL di Modena in via San Giovanni del Cantone è stata oggetto di un atto vandalico, con scritte contro i vaccini. Immediato il contatto con le Forze dell’Ordine che hanno avviato le indagini. La Direzione aziendale esprime la sua più ferma condanna di questo atto e prosegue nella sua attività di assistenza ai cittadini e di promozione delle vaccinazioni. Nel frattempo sono già state messe in campo le operazioni per la copertura delle scritte.

“Quelle scritte farneticanti rappresentano un’offesa per tutti gli operatori sanitari, per i malati e per le vittime della pandemia”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli condanna così l’ennesimo atto di vandalismo a firma no vax. Per il sindaco, che ha incontrato in mattinata la direttrice generale dell’Asl Anna Maria Petrini per esprimerle la solidarietà della città, è importante che “vengano presto individuati i responsabili dell’ennesimo imbrattamento, dopo quelli avvenuti nei mesi scorsi nelle sedi sindacali”.

Anche il segretario del Partito democratico della provincia di Modena, Roberto Solomita denuncia l’ennesimo atto vandalico No Vax: “Ovviamente la campagna vaccinale proseguirà nonostante l’ennesimo gesto intimidatorio. Chiediamo però che le forze dell’ordine non trascurino il fenomeno, questa rumorosa minoranza deve essere identificata e sanzionata. I nostri operatori sanitari, a maggior ragione ora che la pandemia torna a mordere, non possono essere disturbati e intimiditi da un gruppo di pochi esaltati”.