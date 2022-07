Nella mattinata di oggi il Comandante Regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Ivano Maccani, accolto dal Comandante Provinciale Col. Adriano D’Elia, ha visitato il Comando Provinciale di Modena, incontrato gli Ufficiali, i Comandanti dei Reparti della Provincia, il personale alla sede (Comando Provinciale, Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e Gruppo) e rappresentanti delle Sezioni A.N.F.I..

Nel corso della visita il Comandante Regionale ha preso cognizione delle principali attività in corso di svolgimento ed approfondito tematiche di carattere operativo, logistico-amministrative ovvero connesse al benessere dei militari.

Nella circostanza ha espresso apprezzamento per il lavoro quotidiano svolto dai Reparti del Corpo in Provincia in difesa degli interessi economico-finanziari del Paese e della legalità in generale.

Successivamente, il Gen. D. Maccani si è recato in visita all’Arcivescovo di Modena e Nonantola e Vescovo di Carpi, S.E. Mons. Erio Castellucci, presso la Curia Arcivescovile, ed a seguire ha incontrato il Sindaco della Città di Modena, Gian Carlo Muzzarelli presso il Palazzo Comunale di Modena.