Etra Festival apre il sipario, dopo le anticipazioni di venerdì 1 e 8 luglio, giovedì 15 luglio in Piazza dei Contrari, alle ore 21:30, con lo spettacolo In Fabula, un susseguirsi di forti suggestioni in cui rivive il duello fra Luce e Tenebre. Le Stelle, la Luna, il Sole, danno vita ad una fiaba (‘In fabula’ significa appunto dentro la fiaba), che le vede fieramente opposte alle nemiche Tenebre.

Queste ultime tentano di avere la meglio rapendo la bella fata Amaltea e tramutandola per mezzo di un malefico sortilegio in una strega, piegata al volere delle forze del buio. Quando il perfido disegno sta per realizzarsi, il Sole ingaggia una strenua lotta con le Tenebre sconfiggendole senza scampo, grazie alla sua forza fatta di fuoco e di luce. Spogliando la strega, il Sole libera così dal perfido incantesimo la fata Amaltea e ribadisce la sacra, incontestabile supremazia della luce sulle tenebre. La Compagnia dei Folli è una compagnia di teatro di strada, composta da artisti di strada e d’immagine. Una forma d’arte che trae la propria ispirazione dai grandi eventi Rinascimentali, dove il fantastico, la meraviglia erano protagonisti. I Folli raccontano storie e leggende senza tempo attraverso l’uso di trampoli, fuoco, effetti pirotecnici, acrobati sospesi e danzatori su pareti. Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito con posti limitati.

Etra Festival – con la direzione artistica di Andrea Candeli – è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Musicale del Frignano, Poesia Festival, Artinscena e Proloco Vignola e con il patrocinio del Comune di Vignola.