Intorno alle 0re 19.15, un vasto incendio ha interessato il settore legno dell’isola ecologica di via del Partigiano a Reggio Emilia. Coinvolti circa 300 quintali di mobili. Il vento ha creato la propagazione del fumo verso la città. Domate le fiamme verso le 20. Sul posto oltre ai vigili del fuoco la Polizia di stato. Non ancora chiare le cause del rogo.



