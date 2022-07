Oltre 5.000 presenze, 13 band di cui 7 internazionali, 7 spettacoli teatrali, 5 performances, 7 dj set, 4 laboratori per bambini, 4 giorni di street food: questi i numeri dell’edizione 2022 di Arti Vive Festival che si è tenuta a Soliera dal 2 al 10 luglio. Particolarmente apprezzati gli ospiti internazionali per una manifestazione che ha visto approdare a Soliera (spesso per la prima volta) un pubblico da diverse regioni italiane. Ottimi i riscontri da alberghi, agriturismi, airbnb e ristoranti del territorio. Tutti gli eventi hanno registrato un pubblico partecipe, a cominciare dagli spettacoli e dalle performance in piazzetta don Ugo Sitti e nel Castello Campori ai concerti di piazza Sassi, fino alle esibizioni sul grande palco allestito in piazza Lusvardi.

La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Campori e dal Comune di Soliera, ha beneficiato del sostegno della Regione Emilia Romagna, in particolare tramite la Music Commission, e della Fondazione Cr Carpi.

“Siamo molto soddisfatti, è stato un festival pieno di sorprese, energia, senso di libertà e di condivisione”, spiega il sindaco Roberto Solomita. “Un grazie particolare ai tanti volontari del Festival e a tutti coloro che hanno offerto il loro contributo per il successo di questo prezioso evento.”