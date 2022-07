Stamane poco dopo le 10:30, in via Giardini alla Santona di Lama Mocogno, per cause in corso di accertamento, il conducente di un autofurgone ha perso il controllo ed il mezzo, dopo essersi ribaltato su di un fianco, ha finito la sua corsa contro un muro di recinzione. Il guidatore è stato estratto dai Vigili del fuoco insieme sanitari 118. I pompieri hanno poi messo in sicurezza il mezzo.



