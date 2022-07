I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nel corso dell’assolvimento dei compiti di controllo delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi domiciliari disposti dall’Autorità Giudiziaria, attività devoluta a tutti i Comandi Arma presenti sul territorio, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un 44enne per il reato di evasione. L’uomo, già agli arresti domiciliari, all’atto del controllo si era allontanato dalla dimora senza autorizzazione, venendo successivamente rintracciato e tratto in arresto per evasione.



