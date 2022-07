Grave incidente stradale stamane ad Albinea. Intorno alle 10:30 sulla SP 25 – via Vittorio Emanuele II, in località Caselline, un’autovettura Ford KA condotta da una donna, E.F., 48 enne di Reggio Emilia – secondo una prima ricostruzione – ha tamponato violentemente un motociclo Aprilia 125 che la precedeva facendo sbalzare il motociclista M.C., un uomo di 70 anni residente a San Polo di oltre 20 metri per poi rovinare sul marciapiede dell’opposto senso di marcia.

I sanitari del 118, su posto con due ambulanze e l’automedica, hanno trasportato il motociclista all’Ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Lì si trova ricoverato in prognosi riservata. La conducente della autovettura, in stato di shock è stata condotta anch’essa all’Ospedale di Reggio Emilia.

I veicoli incidentati, rimasti sulla carreggiata hanno bloccato la strada, a quell’ora piuttosto trafficata, fino all’arrivo di due pattuglie della Polizia Locale del Comando Colline Matildiche che hanno effettuato i rilievi di legge. Per quanto possibile il traffico – grazie anche alla collaborazione di una pattuglia della Polizia Stradale – è stato deviato sulle laterali. Solo alle 13:00 è stato riaperto in modo integrale.