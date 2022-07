Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri alle cascate del Bucamante nel comune di Serramazzoni per un bambino di 10 anni residente a Soliera. Il ragazzino era impegnato con la famiglia in una passeggiata per arrivare alle cascate quando, mentre cammina lungo il sentiero che costeggia il fiume, è scivolato battendo la testa su dei sassi e riportando una ferita alla fronte.

I genitori, molto preoccupati, hanno dato l’allarme al 118. Erano da poco passate le 17.30 e sul posto è stata inviata l’ambulanza, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone, composta anche da un infermiere, e i Vigili del Fuoco.

Il bambino, che non aveva mai perso conoscenza, dopo essere stato valutato dall’infermiere è stato accompagnato unitamente ai genitori con il mezzo fuoristrada del CNSAS fino all’ambulanza che lo ha poi trasferito all’ospedale di Pavullo per accertamenti.