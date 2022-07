Nella serata di giovedì 7 luglio, in via Emilia all’Ospizio a Reggio Emilia, la Squadra Volante della Polizia di Stato è intervenuta per la segnalazione di un rissa in strada tra più soggetti di etnia asiatica. I cinque, divisi in due fazioni, interrompevano immediatamente la loro condotta all’arrivo delle pattuglie.

I soggetti identificati, in regola con il permesso di soggiorno, presentavano lievi escoriazioni e gli indumenti parzialmente lacerati. Nell’immediatezza veniva accertato che i cinque erano passati alle vie di fatto dopo un’accesa discussione per controversie lavorative, aventi ad oggetto una piccola somma di denaro di cui entrambe le parti rivendicavano il possesso.

I responsabili venivano dunque deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il reato di rissa.