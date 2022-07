Nei prossimi giorni un’azienda specializzata procederà all’abbattimento di alcuni pioppi al parco del Rio Valle nei pressi della Provinciale.

L’intervento, sarà attivato d’urgenza e si rende necessario poichè un albero è già caduto, un altro, dopo la chiusura di un tratto di parco, si è spezzato e gli altri presentano funghi sia alla base del colletto che lungo il tronco.

La presenza di carpofori è indice che è in atto un processo di degenerazione a carico delle strutture legnose; tale degenerazione provoca una costante perdita di resistenza del legno, di conseguenza, anche senza la presenza di eventi atmosferici particolarmente intensi, possono verificarsi crolli e rotture improvvise anche di porzioni di chioma mettendo in pericolo le persone e le cose che si trovassero nei pressi dei pioppi e sulle strade in prossimità.

“Dobbiamo intervenire all’abbattimento di questi pioppi” dichiara l’Assessore all’Ambiente Luca Brami, “seppur con dispiacere, ma con senso di responsabilità, per la tutela della sicurezza pubblica.”

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con specialisti del settore, cercherà di trovare una soluzione che impatti il meno possibile sulle altre piante presenti in loco e non crei disagi alla viabilità.

L’area è stata al momento messa in sicurezza.

ComuneInforma (0522 373 474 / comuneinforma@comune.cavriago.re.it) resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti.