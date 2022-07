Primo spettacolo del cartellone “InCortile2022”, la rassegna per le famiglie voluta dal Comune di Vignola in collaborazione con le Fondazioni di Vignola e di Modena.

Mercoledì 13 luglio, nel cortile della Biblioteca comunale Francesco Selmi, va in scena “G.A.S.”, lo spettacolo clownesco per famiglie della Compagnia del Buco.

In una tranquilla giornata estiva in un piccolo camping, si aggirano due strani soggetti. Una bombola e un fornello, due cassette e un telo cerato: quanto basta per stravolgere la giornata dei campeggiatori con comiche e assurde azioni. Tra la pendenza del suolo, gli oggetti dimenticati, le strane costruzioni e gli esperimenti con il Gas, riusciranno i due clown a preparare un the caldo senza far esplodere nulla?

Sipario alle ore 21.00.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.