Ha visto un ottimo successo di partecipazione ed evidenziato ancora una volta l’ottimo livello organizzativo il torneo di Padel ospitato sabato e domenica, 9 e 10 luglio, al Circolo Tennis di Albinea. Si è trattato di un torneo valido per la fase 1 delle Qualificazioni regionali dei Campionati estivi FIT – TPRA di Padel, aperto sia a tesserati agonistici che non. Il Padel è una disciplina che conta un numero sempre maggiore di praticanti anche nella provincia di Reggio, che in questa occasione si sono dati appuntamento con un obiettivo solidale: sostenere la Pubblica Assistenza Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea.

Per quanto riguarda il risultato sportivo, nel torneo di doppio maschile le semifinali hanno visto la coppia formata da Mauro Serra – Filippo Pedrazzini imporsi su Andrea Truzzi – Samuele Emmanuele con il punteggio di 4/0, 4/1, e dall’altra parte del tabellone Carlo Gioveni – Massimo Spaggiari hanno vinto contro Mattia Masciari – Riccardo Di Dio per 4/1, 1/4, 3/4 in un match molto combattuto. La finale ha incoronato vincitori del torneo Serra – Pedrazzini, che hanno giocato una grande partita imponendosi per 4/0, 4/0.

Nel torneo doppio misto, nella prima semifinale S.Corradini – F.Pedrazzini hanno battuto V.Cattani – C.Gioveni per 6/3, 6/3. Nella seconda, G.Tagliavini – F.Benassi hanno vinto contro L.Repucci – R.Giusti per 6/3, 3/6, 10/5. Finale molto combattuta, che ha visto la vittoria di Filippo Pedrazzini – Silvia Corradi per 6/3, 5/7, 10/5. Un torneo davvero avvincente che ha molto divertito tanto i partecipanti che gli spettatori. Al termine le premiazioni hanno visto consegnare i trofei ai vincitori da parte della Direttrice del Circolo Tennis Albinea, Giulia Bizzarri, e del Presidente della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea, Rolando Landini.

Afferma Giulia Bizzarri: “Lo scorso anno, avevamo proposto la prima edizione del torneo di Padel a favore di Croce Verde, concludendo con l’auspicio che la manifestazione potesse ripetersi. Siamo molto contenti di aver potuto dar seguito a quelle parole, e che anzi la partecipazione quest’anno sia stata ancora maggiore, in linea con la crescita costante dell’interesse che ruota attorno al Padel. Abbiamo raggiunto il “sold out” per il doppio maschile con 15 coppie iscritte, alle quali vanno aggiunte le 6 coppie nel doppio misto.

Siamo orgogliosi di poter sostenere l’operato e le attività della Croce Verde, e compiere attraverso questa scelta un gesto a favore della comunità, visto che i servizi di Pubblica Assistenza sono davvero fondamentali per tutti”.

Il Consiglio Direttivo della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea esprime “un grande ringraziamento al Circolo Tennis, a Giulia Bizzarri, allo staff impegnato per far sì che la manifestazione avesse davvero un’ottima riuscita, e a tutti i partecipanti, che attraverso lo sport e il gioco hanno scelto di aiutarci a portare avanti i nostri servizi, che in questi ultimi anni sono aumentati in modo esponenziale e che siamo impegnati a fornire quotidianamente nel miglior modo possibile. Anche da parte nostra è vivo il desiderio di proseguire questa collaborazione con il Circolo Tennis Albinea, che dimostra grande attenzione e sensibilità”.