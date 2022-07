Lo studio per una città accessibile e accogliente, capace di valorizzare il verde, ottimizzare i vuoti urbani e ricucire una trama di luoghi pensati per le persone, è l’obiettivo della collaborazione tra il Comune di Fiorano Modenese e l’Università di Parma, nel “Progetto urbano strategico a Fiorano – Verso una costruzione di una idea di città condivisa con Amministrazione, Enti Pubblici e Associazioni’’.

Gli studenti dei Dipartimenti di Architettura e Ingegneria, Laboratorio di progettazione architettonica sostenibile, guidati dai professori Dario Costi e Andrea Zamboni, dopo un intenso lavoro durato quasi un anno e il confronto con tecnici e amministratori, hanno realizzato modelli della Fiorano che verrà. Un’iniziativa, quindi, volta a individuare alcune linee portanti della visione futura della nostra città e del nostro territorio. Le diverse proposte riguardano, oltre al territorio fioranese, anche quello di Sassuolo, di Formigine e di Maranello. Si tratta di un piano che cerca di valorizzare l’ambiente favorendo collegamenti alternativi anche attraverso le campagne che ci separano dai comuni limitrofi, ma che al tempo stesso ci collegano ad essi.

La restituzione alla cittadinanza di questo studio progettuale avverrà mercoledì 13 luglio in piazza Ciro Menotti, con l’esposizione dei plastici realizzati dagli studenti. Sarà l’occasione per un libero confronto in piazza sulle diverse proposte. Ecco il programma:

dalle ore 19.00 esposizione dei plastici dei progetti elaborati;

alle ore 20.30 il sindaco Francesco Tosi, i professori Dario Costi e Andrea Zamboni presenteranno il Piano Urbano strategico per Fiorano Modenese, piano di rigenerazione urbana per una città verde e accessibile;

alle ore 21.00 animazione musicale con “Namana Acoustic Band” a cura dell’associazione Change4Mada, che ha come finalità quella di migliorare le condizioni socio-sanitarie dei villaggi nella zona sud del Madagascar.

Dalle ore 19.00 sarà anche in funzione lo stand AVF, in piazzetta Martiri Partigiani fioranesi, con gnocco, tigelle e borlenghi per tutti. L’evento è organizzato in collaborazione con Comitato ‘Fiorano in Festa’ e AVF.

“Come molti Comuni della nostra Regione – afferma il Sindaco Francesco Tosi – stiamo lavorando per disegnare il futuro del nostro territorio, modificando appunto gli attuali strumenti urbanistici. È un momento molto importante, e per questo è bene avvalersi dell’aiuto e dei suggerimenti di chi possiede le competenze necessarie, oltre alla indispensabile pasione che serve per costruire un ambiente più vivibile e sostenibile. Con l’Università di Parma è stato fatto un buon lavoro, che vogliamo presentare ai cittadini e discuterne con loro”.