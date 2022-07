I fatti risalgono al 2015 quando un uomo, oggi 39enne, si era reso responsabile di violazioni del divieto di ritorno nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo. Per questo motivo, al termine dell’iter giudiziario, il Tribunale di Arezzo ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione perché condannato alla pena di 1 mese di reclusione; provvedimento che ha trasmesso per l’esecuzione ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, visto che il condannato aveva fissato la sua residenza proprio in città.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile, quindi, sabato scorso hanno rintracciato il 39enne che è stato prima accompagnato in caserma, per la notifica della misura restrittiva, e poi associato alla Casa Circondariale di Reggio Emilia ove dovrà scontare la pena.