Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla e Bologna crea un altro spazio per ricordarlo. Un’area di quasi 6mila metri quadrati coperta dalla tettoia Nervi proprio nel cuore della Bolognina.

Gianni Morandi intona una strofa di Futura accanto al sindaco Matteo Lepore che scopre la targa con il nome della nuova piazza ovvero piazza Lucio Dalla.

Fino a fine ottobre la piazza coperta ospiterà il festival DiMondi, un progetto pilota che si inserisce nel cartellone di Bologna Estate 2022 ed è reso possibile grazie ai fondi del progetto speciale del Ministero della Cultura per le città metropolitane, mirato a sostenere progetti di arti performative in aree periferiche con ricadute in termini di inclusione sociale, riequilibrio territoriale e tutela occupazionale, con particolare riferimento ai giovani.

Il gestore delle attività estive, individuato mediante avviso pubblico, sarà Estragon, che ha presentato una proposta in rete con molte realtà del territorio.

Una piazza che ospiterà come una scacchiera molte attività differenti a seconda delle ore del giorno e delle fasce di pubblico, offrendo opportunità di fruizione libera dal mattino fino a tarda sera. Uno spazio in cui far ruotare le attività intorno ai punti fermi di una zona spettacoli, una pista da skateboard e una zona ristoro; un luogo per giocare con lo spazio e disegnare la piazza di domani.

Per quanto riguarda la musica, a inaugurare questa sera è Eugenio Bennato; si prosegue il 13 con un evento speciale del Festival Entroterre, un ‘concerto a pedali’ ecologico dei Têtes de Bois alimentato dal pubblico, per poi ospitare artisti provenienti da tutto il mondo – Cuba, Argentina, Spagna, India, Marocco e tanti altri Paesi – con i loro esponenti più importanti.

Accanto alla musica, la nuova piazza della città vede alternarsi tante altre attività: innanzitutto lo sport, una costante delle attività diurne, che vedrà Bologna Skateschool, Bolognina Boxe, Dojo Equipe e Polisportiva Orizon (pattinaggio artistico) offrire opportunità di avvicinarsi alle varie discipline e organizzare eventi speciali – il primo già domani 10 luglio, con una manifestazione agonistica di pugilato a cura di Bolognina Boxe alle 19.

La proposta per l’infanzia è curata da Senza Il Banco APS con attività di animazione per bambini e famiglie realizzate nel tardo pomeriggio, caratterizzate da laboratori e interventi di animazione; oltre alla scacchiera gigante su cui l’associazione scacchistica Valli del Reno organizza tornei con professionisti e serate all’insegna del divertimento.

Molti anche gli appuntamenti dedicati alle arti performative con Tomax Teatro, che organizza laboratori aperti al pubblico a cadenza settimanale, e Nove Punti APS (perAspera Festival); inoltre la mostra Disegnare Dialoghi di Guido Calamosca a cura di Serendippo, che racconta la trasformazione dell’area e chi la vive, e le presentazioni di libri di autori del territorio curate da ARCI Caserme Rosse e, a partire dal mese di settembre, tante altre iniziative, tra cui APS Kolosseo sul collezionismo del fumetto e del disco e Armadio Circolare sull’abbigliamento vintage.

Accanto alla proposta culturale, spazio al food con i partner che si alterneranno sull’area offrendo ogni giorno una proposta gastronomica, tra cui anche quella di Cucine popolari, declinata anche a tema con le iniziative, dal mattino fino alla tarda serata nell’area allestita a cura di Eta Beta.

Il palinsesto nato dalla co-progettazione con il Comune prevede anche molti altri appuntamenti. Tra questi, a luglio gli eventi di lancio dei bandi Incredibol! e Bologna Game Farm e l’avvio della rassegna Verso il Polo della Memoria, spettacoli, letture, presentazioni di libri, dibattiti sull’attualità, promossa dal Comune di Bologna – Dipartimento cultura, in collaborazione con la Fondazione per l’innovazione urbana, una programmazione culturale che accompagnerà negli anni l’attesa del Polo della memoria democratica.

Inoltre presentazioni di libri a tema sportivo e teatro dialettale; a settembre spazio anche a Hip Hop Generation, kermesse di danza hip hop, alla settimana della mobilità sostenibile e alla Notte dei ricercatori.