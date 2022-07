Si è tenuta nella tarda mattinata di venerdì 8 luglio, nel parco del Municipio di Vignola, la cerimonia di consegna alla Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli di due defibrillatori da parte del Rotary Club Vignola, Castelfranco Emilia e Bazzano, del Rotary Club International Passport D2072 e dell’azienda Barchemicals. Si tratta di due Dae che verranno installati sulle auto della PL in servizio sul territorio, in modo da facilitare il pronto intervento nel caso di un’emergenza legata a un arresto cardiaco nell’attesa dell’arrivo dei sanitari.

“Ringraziamo le associazioni e l’azienda del nostro territorio per la preziosa donazione – conferma il comandante della Polizia Locale UTC Pierpaolo Marullo – Questi due Dae si vanno ad aggiungere agli altri due donati in precedenza dalla Pubblica Assistenza e dagli Amici del cuore. Con le risorse stanziate dal Bando regionale sull’innovazione, poi, stiamo acquistando altri dieci defibrillatori, di modo che tutte le 14 auto in servizio contemporaneamente nell’area delle Terre di Castelli avranno a bordo ciascuna un defibrillatore”.

Alla breve cerimonia erano presenti la presidente dell’Unione Terre di Castelli Emilia Muratori e l’assessore di Castelnuovo Rangone Matteo Ferrari, il comandante della Polizia Locale UTC Pierpaolo Marullo, i responsabili dei presidi di Vignola/Marano Cristian Cordedda e di Castelnuovo/Castelvetro Andrea Giovanardi, il presidente del Rotary Club Vignola, Castelfranco e Bazzano Andrea Cuoghi, il presidente di Barchemicals Corrado Barani e la presidente di Rotary Club International Passport Antonella Lobietti.