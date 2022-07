Domenica prossima la squadra maschile di B1 dello Sporting Club Sassuolo ospiterà sui propri campi la formazione del CT Lecco per la gara di ritorno dei play off promozione.

I sassolesi, forti della vittoria per 4 a 2 conseguita nella gara di andata, saranno chiamati a difendere questo vantaggio per poter conquistare la promozione in serie A2 del prossimo anno.

Sui temutissimi campi in bolltex del Club di Via Vandelli i sassolesi si presenteranno con la squadra al completo per questa sfida promozione e, come da copione, o forse per scaramanzia, nessuna indicazione è trapelata per quanto riguarda la formazione che il capitano Alessio Bazzani, maestro dello Sporting Club Sassuolo, intenderà presentare domenica prossima.

L’inizio degli incontri è previsto per le ore 10 con ingresso libero per assistere agli incontri.

Sul sito della Federtennis sarà inoltre possibile seguire in diretta l’andamento dei singoli incontri, accedendo alla pagina del live-score predisposta dalla Federazione Nazionale per questo tipo di manifestazioni.