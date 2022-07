Nel pomeriggio di giovedì 7 luglio si è svolta in Municipio a Reggio Emilia la riunione del Tavolo unico di coordinamento del commercio (Tuc), alla presenza delle assessore a Commercio e Valorizzazione del centro storico Mariafrancesca Sidoli e alla Cultura e Marketing territoriale Annalisa Rabitti. Al Tavolo hanno preso parte i rappresentanti delle Associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna e Lapam–Confartigianato.

Tema dell’incontro è stato la presentazione delle iniziative culturali e sociali programmate per i prossimi mesi a Reggio Emilia, contribuendo in particolare all’attrattività del centro storico. Particolarmente intenso sarà il mese di settembre, che vede una programmazione ricca di eventi e iniziative. In particolare, sono stati illustrati il Festival di Emergency, che si svolgerà a Reggio Emilia dal 2 al 4 settembre, e il progetto ‘Studi aperti’, un festival dell’architettura promosso dall’Ordine degli Architetti in collaborazione con l’Amministrazione comunale e Farmacie comunali riunite, che si terrà in centro storico dal 22 settembre al primo ottobre prossimi.

Sono state infine discusse le proposte di collaborazione pervenute dalle associazioni.

A CAUSA DELLE ELEVATE TEMPERATURE PREVISTE, RINVIATI A SETTEMBRE I DUE CONCERTI PROGRAMMATI PER IL 21 E 28 LUGLIO IN PIAZZA DELLA VITTORIA

A causa delle alte temperature registrate nelle ultime settimane e di quelle previste, l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare gli eventi musicali inizialmente programmati per il mese di luglio in piazza della Vittoria.

Di conseguenza, i concerti dei Divina – previsto per giovedì 21 luglio – e della Negramaro Tribute Band – previsto per giovedì 28 luglio – sono rinviati e riproposti in due nuove date, che verranno comunicate, nel prossimo mese di settembre.