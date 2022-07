Sereno o poco nuvoloso per il transito di leggere velature nelle ore pomeridiane. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, con valori tra 18 e 20 gradi nei centri urbani, localmente inferiori in aperta campagna; massime pressoché stazionarie, comprese tra i 26/27 gradi della costa e i 32 gradi delle pianure più occidentali. Venti deboli tra est e e sud-est. Mare mosso o molto mosso al mattino con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio, fino a poco mosso in serata.

(Arpae)