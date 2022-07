Il fitto programma di eventi sportivi che Castelnovo ne’ Monti ospita nell’estate 2022 vede avvicinarsi il “Meeting d’Estate”, tradizionale appuntamento infrasettimanale con l’Atletica Leggera alla Pista del Centro Coni organizzato da Atletica Castelnovo ne’ Monti.

L’edizione 2022 che si disputerà martedì 12 Luglio sarà aperta ad atleti di ogni categoria e specialità di velocità, mezzofondo, salti e lanci. Come da tradizione, il Meeting d’Estate si distingue in particolar modo per la qualità tecnica espressa nella disciplina dei lanci.

Nella gara di Lancio del Peso hanno dato conferma di partecipazione Sebastiano Bianchetti (Fiamme Oro Padova) che vanta un personale di m.20,17 ed uno stagionale di m.20.03 e Lorenzo Del Gatto del Gruppo Sportivo Carabinieri (PB 19.65 – SB 19.78).

Nel Lancio del Disco saranno in pedana Giovanni Faloci (Fiamme Gialle) con un “personal best” di m. 67,35 ed un “seasonal best” di 61,65, Nazareno De Marco delle Fiamme Oro (PB 64,93 – SB 61,11) ed Alessio Mannucci (Aeronautica Militare), campione italiano in carica con m. 60,01.

Dalla collaborazione con la Federazione Sport Sordi Italia che ha scelto Castelnovo ne Monti come proprio centro federale è nata anche l’opportunità di integrare due atleti del Lancio del Giavellotto: Mario Iengo della Atletica Livorno e Matteo Masetti della Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Quest’ultimo nel maggio scorso ha conquistato la medaglia d’oro in Brasile alle Olimpiadi dei Sordi – 24^ Deaflympics vincendo la gara con la misura di 60,59 metri, anche se lontana dal proprio personale fissato a m. 70,58.

Matteo Masetti nei recentissimi campionati italiani di Rieti ha stabilito il suo “seasonal best” con la misura di m. 65,26 chiudendo al 10° posto. L’obiettivo di Masetti a Castelnovo ne Monti è quello di migliorare ulteriormente il sua prestazione come tappa intermedia per il successivo meeting di Montebelluna.

Interessante sarà anche la gara dei 100 metri femminili con al via “Chicca” Mencoboni, atleta non vedente che ha scelto Castelnovo ne’ Monti come luogo della sua preparazione.