Nasce un reparto con lo staff medico tutto al femminile. Istituita di recente, la nuova struttura semplice dipartimentale denominata “Medicina Interna per acuti a indirizzo metabolico ed emocoagulativo”, è guidata per intero da professioniste donne. Responsabile della squadra é la dottoressa Annamaria Casali.

Il nuovo reparto anche detto “Medicina 1” ha iniziato la sua attività il 1 aprile 2022. Sono disponibili 40 posti letto di Medicina Interna. La dotazione attuale di personale Medico è costituita dal Responsabile di Struttura, la dottoressa Casali e da 5 dirigenti medici, Maria Cristina Leone, Elena Radighieri, Maria Granito, Giulia Masoni e Barbara Abbate.

La Medicina 1, oltre a contribuire a soddisfare la richiesta di posti letto per ricoveri urgenti da Pronto Soccorso, rivolge la propria attività assistenziale a pazienti fragili con patologie internistiche complesse, con la definizione diagnostica, il superamento della fase critica e, se necessaria, la presa in carico diretta nel Day Hospital/Day Service o l’affidamento a Unità specialistiche per patologie croniche. Il Reparto fornisce continuità assistenziale per i pazienti che alla condizione di fragilità, associano patologie emocoagulative e metaboliche (obesità, diabete, dislipidemia). All’interno di questo percorso si sviluppa expertise nell’uso dell’ecografia nei vari distretti corporei al fine di migliorare e abbreviare il percorso diagnostico dei pazienti. Nell’ambito della neonata struttura si punta a integrare nell’attività medica progressivamente gli specializzandi della Scuola di Medicina Interna di UNIMORE.

La responsabile dell’equipe è Annamaria Casali, nata a Rimini, laureatasi in Medicina e Chirurgia a Bologna nel 1994 con il massimo dei voti e specializzata in Medicina Interna con votazione di 70/70 con lode. Dal 2002 in forza alla Medicina Cardiovascolare dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

La dottoressa Casali ha svolto costantemente attività clinica di reparto come Responsabile di settore e servizio di guardia h 24. Dal 2012 è responsabile di struttura semplice Centro Emostasi e Trombosi. La professionista é punto di riferimento per l’attività specialistica ambulatoriale inerente la prescrizione e il monitoraggio della terapia anticoagulante orale e per l’attività di consulenza specialistica (emostasi e trombosi) per tutti i Reparti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Svolge attività ecografica specialistica (ecografia addome e vascolare) e manovre invasive eco guidate (toracentesi, paracentesi, biopsia epatica) ed è tutor per la scuola di Ecografia Internistica della SIMI (Società Italiana di Medicina Interna).

La Casali é stata responsabile dal 2014 al febbraio 2022 dell’attività di pronta disponibilità per la rete aziendale per le malattie emorragiche congenite contribuendo all’autonomizzazione dei Reparti coinvolti (Ostetricia, Rianimazione). Ha preso parte come relatore a numerosi corsi di formazione aziendale e in particolare ha partecipato come relatore ai corsi di formazione dei Medici di Medicina generale.