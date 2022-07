Dopo avere aderito al progetto nazionale ‘Costruiamo Gentilezza’, finalizzato ad accrescere la coesione sociale e il benessere della comunità, mettendo al centro bambini, ragazzi e famiglie, il sindaco Giuseppe Daviddi ha delegato il consigliere comunale Solange Baraldi a seguire il progetto.

La delega alla Gentilezza, la prima in provincia di Reggio Emilia, è stata comunicata al Consiglio Comunale nell’ultima seduta il 30 giugno.

“Costruiamo gentilezza è un progetto di comunità che vuole costruire di buoni rapporti tra le persone, accrescere il rispetto verso l’altro e la cosa pubblica, attraverso l’adozione di buone prassi. Incoraggiare la pratica della gentilezza ha un’importante ricaduta sociale su ogni cittadino, in tutti i contesti. – ha spiegato il consigliere delegato Baraldi Solange – E farlo partendo dai più giovani, dando loro l’esempio come adulti, non solo tende ad unire la comunità, ma costruisce la comunità che sarà.”

Dopo le ‘panchine viola della gentilezza’ create in diversi luoghi della città, il Comune di Casalgrande intende dunque proseguire nell’adozione di buone prassi di gentilezza, coinvolgendo il più possibile i cittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune.

Una delle prime azioni è stata quella di fare conoscere il progetto soprattutto a scuole, società sportive e medici pediatri del territorio, perché possano, se interessati, collegarsi alle reti nazionali di maestri, allenatori e pediatri della gentilezza che condividono buone prassi e le mettono in pratica nei territori in cui operano.

Sul sito del Comune di Casalgrande è stato poi creato un ‘percorso’ che dalla home page guida alle pagine dedicate a tutte le buone prassi che sono già state attivate, come l’orto di comunità e ‘Casalgrande Cammina’ e che verranno attivate in futuro.

A breve inoltre prenderà il via, il progetto ‘Grazie cittadini’. Con questa iniziativa l’amministrazione, a nome di tutta la comunità, vuole ringraziare i singoli cittadini di Casalgrande che si prendono cura della città e dei suoi abitanti, che con gesti quotidiani, piccole scelte, costruiscono gentilezza, dimostrano la loro attenzione al bene di tutti.

Questo ringraziamento è un segno che riconosce un impegno per il bene comune, ma vuole anche portare un esempio affinché altri si impegnino a prendersi cura del bene comune. Ai cittadini segnalati il Sindaco di Casalgrande consegnerà una pergamena e potranno raccontare la loro esperienza in un breve video, se vorranno.

L’invito quindi a tutti i casalgrandesi è di segnalare coloro che, con piccole azioni, costruiscono gentilezza, contribuiscono a migliorare Casalgrande e a prendersi cura degli altri, alla mail segreteriasindaco@comune.casalgrande.re.it o a quella del consigliere delegato alla Gentilezza sbaraldi@comune.casalgrande.re.it.