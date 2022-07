Inizia questa mattina lo sprint per la conquista del gradino più alto del podio del Memorial Rossini Trofeo BPER Banca, torneo internazionale giovanile Tennis Europe Junior Tour Combined Maschile e Femminile Under 14, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa dello Sporting Club Sassuolo.

Ieri si sono giocati i quarti di finale, maschili e femminili, dei tabelloni di singolare che hanno determinato i pretendenti alle finalissime. Nel maschile, la parte alta del tabellone vedrà opposti due italiani, Mattia Cappellari, testa di serie nr. 5 del tabellone, contro il romagnolo Pietro Ricci. Nella parte bassa del tabellone, altri due italiani daranno vita all’altra semifinale, a scontrarsi saranno Riccardo Terzoli, proveniente dalle qualificazioni e l’altro romagnolo Niccolò Satta, testa di serie nr. 2 del seeding.

Risultati quarti di finale maschili: Mattia Cappellari [ITA] batte Davide Ciaschetti [ITA] 6-2 6-1; Pietro Ricci [ITA] batte Lorenzo De Vizia [ITA] 6-0 6-3; Riccardo Terzoli [ITA] batte Artem Dmytrenko [UKR] 6-1 6-0 e Niccolò Satta [ITA] batte Edoardo Cecchetti [ITA] 7-5 6-3.

Per il tabellone femminile, la semifinale della parte alta vedrà opposte due italiane, Ilary Pistola, testa di serie nr. 1 del tabellone contro Daniela Gramaticopolo, mentre nella parte bassa scenderanno in campo la rumena Iana Teodora Rus e l’italiana Francesca Galli, rispettivamente teste di serie nr. 7 e nr. 6 del tabellone.

Risultati quarti di finale femminili: Ilary Pistola [ITA] batte Micol Salvadori [ITA] 6-3 6-3; Daniela Gramaticopolo [ITA] batte Martina Cerbo [ITA] 6-2 7-5; Iana Teodora Rus [ROU] batte Ginevra Batti [ITA] 7-6 7-5 e Francesca Galli [ITA] batte Despoina Koskina [GRE] 6-4 6-2.

Sempre ieri si sono giocate le semifinali dei doppi maschili e femminili. Le prime a scendere in campo, in contemporanea, sono state le femmine con la coppia italiana Batti/Pistola nr. 1 del tabellone che ha avuto la meglio sul tandem connazionale Cazac/Cremonini, per 6-0 6-4 e la coppia italiana Bartolucci/Gramaticopolo che ha sconfitto per 4-6 6-3 10-8 l’altra coppia italiana Baroni/Galli.

A seguire, sempre in contemporanea, sono scese in campo le semifinali maschili tutte italiane. I risultati hanno premiato la coppia Dresseno/Ricci, che ha sconfitto i connazionali Lavelli/Pescosolido per 6-2 6-4 e la coppia Cecchetti/Massellani che hanno battuto la coppia Fiocchi/Satta per 6-3 4-6 10-5.

Il programma della giornata odierna avrà inizio alle ore 10 con le semifinali femminili in contemporanea Pistola vs Gramaticolo e Rus vs Galli, a seguire sarà la volta delle semifinali maschili in contemporanea Cappellari vs Ricci e Terzoli vs Satta. Non prima delle ore 14 andrà in scena la finale del doppio femminile con le coppie Batti/Pistola vs Bartolucci/Gramaticopolo, a seguire sarà la volta della finale del doppio maschile con le coppie Dresseno/Ricci vs Cecchetti/Massellani.

Sabato verranno giocate le finalissime del torneo. Alle ore 10,30 scenderà in campo la finale del singolare femminile. Alle ore 15 sarà la volta della finale maschile.

L’ingresso allo Sporting Club Sassuolo, per seguire gli incontri, sarà, come sempre, libero.

Sul sito www.sportingclubsassuolo.com troverete tutti i tabelloni aggiornati e gli orari di gioco.