Nei giorni scorsi, alla presenza di 60 delegati metalmeccanici, Alberto Zanetti segretario generale della UILM di Modena è stato riconfermato all’unanimità per i prossimi 4 anni di mandato. Al congresso hanno partecipato il segretario nazionale della categoria Gianluca Ficco, il coordinatore regionale Daniele Valentini, e il segretario della Uil di Modena Luigi Tollari.

Nella sua relazione, Zanetti ha sottolineato come «la Uilm di Modena goda di ottima salute ed è cresciuta nelle più grandi imprese metalmeccaniche del territorio”. Relazione corposa che ha toccato tutti i temi principali oggi sul tappeto. La pandemia, la guerra in Ucraina, i costi del gas e dell’energia. La transazione ecologica e il tema del lavoro che necessita più sicurezze e più investimenti, oltre ad un fisco meno oneroso. Ficco, responsabile

nazionale per la UILM di tutto il settore Automotive ha concluso il congresso soffermandosi, fra l’altro, sulle «prospettive industriali del settore metalmeccanico e sulle scelte che dovranno permettere al nostro Paese, nello specifico di continuare a mantenere

produrre e creare occupazione. Il rinnovo dei contratti col recupero di tutti i punti di

inflazione sarà alla base delle prossime tornate contrattuali. I prossimi anni saranno decisivi».

Al termine del congresso sono stati rinnovati tutti i gruppi dirigenti del Consiglio territoriale e eletta la nuova Segreteria provinciale composta da Rosario Romano,segretario organizzativo, Walter Ranieri, Loredana Fidolino, Salvatore Bombara, Angelo Velotti, Gaetano Gargiulo.