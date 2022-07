Il Comune di Albinea (con determina 119 del 6 luglio 2022) ha avviato una ricerca di mercato per valutare l’acquisto di due immobili sul proprio territorio da destinare a finalità sociali (locazione a canone calmierato o progetti specifici).

Tra le caratteristiche fondamentali dei due immobili figura la vicinanza al centro (piazza Cavicchioni) e il fatto che debbano essere liberi da persone e cose, e quindi disponibili, a partire dal 30 novembre 2022. L’amministrazione ha anche fissato un presso limite, superato il quale non valuterà nemmeno le proposte. Si tratta di 135mila euro, imposte escluse, per un miniappartamento e 150mila euro, imposte escluse, per un appartamento con due camere da letto.

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria e dall’offerta economica, dovrà pervenire al protocollo del Comune di Albinea con oggetto “Indagine preliminare di mercato finalizzata all’acquisto di 2 immobili da destinare ad alloggi sociali”, entro e non oltre le ore 12 del 24 agosto 2022.

I sistemi per presentare la domanda sono quattro: pec ad albinea@cert.provincia.re.it, raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere e consegna a mano

La proposta presentata resterà valida e vincolante per chi la effettuerà per la durata di 4 mesi.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ingegner Fabio Garlassi all’inidirizzo f.garlassi@comune.albinea.re.it, oppure alla dottoressa Lisa Sassi all’indirizzo l.sassi@comune.albinea.re.it

Le richieste di informazioni dovranno pervenire entro il 6 agosto 2022.

Tutti dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Albinea: www.comune.albinea.re.it