Dopo il ciclo di conferenze on line tenuto durante la pandemia nell’autunno 2020, proseguono le iniziative della Cgil di Modena insieme al sindacato pensionati Spi Cgil dal titolo “Resto/Vado a vivere in montagna”.

Sabato 9 luglio, alle ore 9.30 presso l’aeroporto “G.Paoluci” in località “I Piani” di Pavullo è prevista l’iniziativa con tavola rotonda aperta al pubblico per dare seguito al dibattito e avanzare concrete proposte per lo sviluppo socio-economico dell’Appennino modenese. L’iniziativa si apre con il saluto del sindaco di Pavullo Davide Venturelli, presiede i lavori Marinella Ricci coordinatrice Cgil zona di Pavullo, tiene la relazione introduttiva Luciana Serri della segreteria Spi Cgil Modena.

A seguire la tavola rotonda con il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Massimo Bussandri segretario regionale Cgil Emilia Romagna, Simone Gradellini responsabile Relazioni sindacali Confindustria Emilia Centro, Maria Fabbri in rappresentanza delle associazioni Cna, Confcommercio, Confesercenti e Lapam, Alberto Notari presidente Cia Modena e Gian Battista Pasini presidente Unione Comuni del Frignano. Conduce, Ettore Tazzioli direttore di Trc Modena.

La Cgil vuole mettere al centro della discussione i temi della crescita demografica, di come far tornare i giovani in Appennino, e di come attuare uno sviluppo sostenibile, a partire da turismo, ambiente, agricoltura, servizi, infrastrutture materiali e immateriali.