Florim festeggia dieci anni dall’istituzione del progetto “centri estivi”, nato con la volontà di aiutare i propri dipendenti durante il periodo di chiusura delle scuole. L’iniziativa di responsabilità sociale si concretizza nel pagamento della quota di iscrizione di due settimane al centro estivo per ciascun bimbo, a partire dai tre anni di età.

Sono state oltre 900 le presenze registrate dal 2012 ad oggi tra le numerose strutture convenzionate sui territori di Fiorano Modenese (MO) e di Mordano (BO).

Il numero si è ampliato nel corso degli anni e conta oggi 12 strutture che permettono di assecondare le diverse esigenze delle famiglie che possono scegliere di indirizzare i bambini in centri con attività molto diverse tra loro e che spaziano tra attività ludiche, sportive, ricreative, centri in lingua inglese ed altro ancora. Crescente anche il numero degli iscritti che quest’anno supera i 120 bambini (dato in fase di aggiornamento) prenotati per i diversi centri estivi.

“Questo progetto che portiamo avanti con costanza da dieci anni fa parte di un più ampio piano di welfare aziendale a beneficio delle “persone Florim” e dei loro familiari. Siamo felici di poter dare un sostegno concreto alla popolazione Florim e ancora di più di sapere che, alla luce delle numerose richieste, l’iniziativa sta crescendo e coinvolgendo un numero sempre maggiore di strutture. Tutto questo per dare un servizio concreto, oltre che economicamente vantaggioso, ai nostri dipendenti.” – spiega Claudio Lucchese, Presidente Florim.

Elenco delle strutture convenzionate – Fiorano Modenese: Parrocchia di Spezzano; Parrocchia di Maranello; Ca’ Marta a Sassuolo; Modena Volley a Modena – mini e city camp; Toddlers English Summercamp; World Child; Piscina Onda Blu a Formigine e Sassuolo; Appennino Blu; Piscine Pergolesi. Mordano: Fondazione Santa Caterina; Circolo Scherma Imola; Il Galletto.