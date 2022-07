A San Felice sul Panaro è stato rinviato, per motivi di forza maggiore, a sabato 22 ottobre al Pala Round, nell’ambito delle iniziative organizzate per la festa del patrono cittadino, lo spettacolo “Straziami ma di baci saziami” inizialmente previsto per sabato 9 luglio.



