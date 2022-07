Per il terzo anno consecutivo ritorna, a Felina, la rassegna teatrale “Sotto le stelle… un palco”, per la direzione artistica di Francesca Bianchi e del suo Spazio EffeBi 19 e con il patrocinio del comune di Castelnovo ne’ Monti.

Questa volta sarà il Centro Sociale “Felinese” la location di Felina di Castelnovo ne’ Monti che accoglierà tutti gli spettacoli. Un’edizione un pò diversa dalle scorse perché tutta concentrata in pochi giorni, da giovedì 7 luglio a domenica 10 luglio.

Per festeggiare i vent’anni di attività artistica del Teatro C’Art di Castelfiorentino (FI), diretto da André Casaca, si scelto di omaggiare questa realtà che collabora con Spazio EffeBi, dedicando la rassegna interamente ai suoi artisti.

Si inizia giovedì 7 luglio, ore 21.30, con lo spettacolo “Rosa”, di e con Teresa Bruno per la regia di André Casaca – già ospite nelle precedenti edizioni. Rosa gioca con il suo corpo a 360° gradi, alterna scivolate e cadute clownesche a spruzzi e a urli di voce in varie lingue, passi di flamenco imbizzarriti a equilibri precari, e poi improvvisazioni e poesia, il tutto all’ombra di un attaccapanni gigante, a cui sono appese le strampalate idee di una donna.

Per sabato 9 luglio, sono previsti due appuntamenti: alle ore 19, presso il parcheggio antistante la scuola primaria “Felici per sempre”, di e con André Casaca e Flavia Marco. Alla guida di un’auto d’epoca, una coppia appena uscita dalla cerimonia di matrimonio, si trova ad affrontare un guasto proprio in mezzo alla strada. Il dubbio del pubblico è quello di trovarsi di fronte ad una scena di vita reale. Per gli sposi, invece, la prima sfida nella vita coniugale.

A seguire, alle ore 21.30 nella terrazza del Centro Sociale, va in scena Zona Franca, di e con Federica Mafucci, sempre con la regia di André Casaca.

Franca, convinta di dover fronteggiare un’emergenza in scala globale, farà tutto ciò che le è possibile per mettere tutti in salvo, attraverso un dialogo diretto con il pubblico, raccontando “storie di ordinaria follia” giocando con il divertimento e il dramma del vivere quotidiano.

Il maestro Casaca condurrà nel weekend anche un seminario sulle potenzialità comiche del proprio corpo, che si concluderà domenica 10 alle 19 con una serata di improvvisazione aperta al pubblico, sempre al Centro Sociale. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30, ma c’è anche la possibilità di cenare dalle 19.30, gustando delizie tipiche dell’Appennino reggiano. Spazio EffeBi ringrazia l Comune di Castelnovo ne’ Monti, Monica Belli Ayurveda, Carpe Diem Felina, Salumeria Zanelli, Montana Reggiobirra, Forno di Marola e Latteria Sociale “Il Fornacione” per sostenere la rassegna teatrale.

La prenotazione è gradita scrivendo a effebiti@gmail.com o telefonando al 328 2021995.