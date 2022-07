Torna nel Parco Paride Allegri, nell’area tra il Mulino Boni e la Biblioteca Comunale, il cartellone di appuntamenti estivi “EstaVezz 2022”, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Archeosistemi Soc. Coop., Associazione 5T, Centro per la Riconciliazione tra i Popoli, il Disarmo Universale e la Difesa del Creato, Fantasia in RE, Associazione per la pedagogia steineriana, ANPI Sezione di Vezzano s/C. ed Istoreco. Tante le proposte e novità: burattini, musica, cinema per bimbi, docufilm, appuntamenti con la storia, arti circensi, serate a tema per trascorrere alcune ore nel fresco del parco.

Si partirà mercoledì 6 luglio alle 21.30 con l’unico appuntamento che non si terrà al parco ma presso la Polisportiva Montalto, dove andrà in scena “Per ogni dove. Storie in viaggio” spettacolo di Pina Irace che rientra nella rassegna “Baracca e Burattini”.

La settimana successiva saranno tre gli appuntamenti: martedì 12 luglio 21.30 la proiezione del film “Nutriti di fragole. La resistenza verde di Paride Allegri” del regista Alessandro Scillitani, realizzato con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale; giovedì 14 luglio alle 21.30 Landafurlà in concerto con la presentazione del nuovo CD “Cantar furlana”, per concludere venerdì 15 luglio alle 21.00 con il graditissimo ritorno dello spettacolo di arti circensi “Lavori in corso” del Circo Sagace e École des Nez Rouges.

Mercoledì 20 luglio alle 21.30 lo spettacolo di burattini “Crepi l’avarizia” della Compagnia Nasinsù mentre venerdì 22 luglio alle 21.30 è tempo di revival con la Serata anni ’60 cui, chi lo desidera, potrà partecipare vestivo a tema.

Altra settimana ricca di appuntamenti quella che inizia lunedì 25 luglio alle ore 21.30 con il concerto di Medialuna Quartet “La canzone latina tra colto e popolare”; martedì 26 luglio alle 21.00 l’incontro con lo storico di Istoreco Massimo Storchi che presenterà la ricerca “La moglie del soldato” sulla storia di una ragazza vezzanese e un soldato russo nel 1944; per concludere giovedì 28 luglio alle 21.30 con il film di animazione “Encanto”.

Pochi giorni dopo, lunedì 1° agosto alle 21.30, Walt Disney ritorna in altra forma, con un concerto di musiche tratte dai film più famosi che saranno eseguite dalle voci di Silvia Felisetti, Giulia Azzi e Alessandro Brachetti con il Maestro Stefano Giaroli al pianoforte.

EstaVezz 2022 terminerà con la serata “In famiglia al chiaro di luna” in cui piccoli e grandi potranno cimentarsi nei giochi di una volta e dove sarà possibile portare con se’ un plaid e un pasto al sacco per un pic-nic nel parco.

E’ gradita la prenotazione via Whatsapp o sms al 334.6237451. Solo per gli spettacoli di Baracca e Burattini la prenotazione dovrà essere fatta al 347.9533262 via Whatsapp.