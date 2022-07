Da oggi, martedì 5 luglio, fino al 13 luglio compreso, nell’ambito dei lavori di Autostrade Spa per il ripristino del ponte sul torrente Lavino al km 4+448 dell’autostrada A14 (svincolo Bologna Borgo Panigale), la SP 26 “Valle del Lavino” sarà chiusa al transito veicolare per consentire che i lavori di ricostruzione del ponte si possano svolgere in totale sicurezza.

La SP 26, che nel tratto del comune di Bologna prende il nome di via Rigosa, sarà chiusa dal km 0+000 (intersezione-rotatoria con via M.E. Lepido) al km 0+950 (intersezione con via San Sebastiano). Potranno accedere i residenti e i lavoratori delle attività produttive con accesso sul tratto di strada interessato. Il traffico in entrambi i sensi di marcia sarà deviato su viabilità alternativa mediante segnaletica sul posto.