Le fontane del teatro Municipale Valli e dell’abate Ferrari Bonini al parco del Popolo (fontana dei bimbi) saranno spente dalla notte (ore 00) del prossimo 7 luglio per consentire un ulteriore risparmio idrico, nell’attuale fase di siccità.

Entrambe le fontane sono dotate di impianto di ricircolo dell’acqua, ma il persistere di temperature elevate sta riscaldando significativamente manufatti e impiantiti di fondo delle fontane, determinando una accresciuta evaporazione dell’acqua. Questo fenomeno, unito alla mancanza di piogge significative che consentirebbero integrazioni naturali (e alle raffiche di vento, che distraggono acqua nel caso della fondata dei parco del Popolo) porterebbe alla necessità di rabbocchi con conseguente captazione idrica esterna.

Per evitare l’utilizzo di acqua ‘extra circuito’ e quindi per risparmiare la risorsa, l’Amministrazione comunale ha quindi disposto lo spegnimento delle due fontane per il periodo dell’emergenza idrica.