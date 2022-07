Nella tarda di serata di ieri 4 luglio alcuni abitanti della frazione di Ospitaletto nel comune di Marano sul Panaro hanno segnalato ai Carabinieri di aver visto qualcosa, che assomigliava ad un paracadute o a un parapendio precipitare nelle alture circostanti. L’allarme è scattato immediatamente. Sono circa le 21.15 e sul posto arrivano un’ambulanza, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone, i Vigli del Fuoco e i Carabinieri.

I tecnici del CNSAS hanno immediatamente iniziato, a piedi, la ricerca nella zona indicata dai testimoni. Ricerca che però non ha dato risultati, ma l’area da bonificare è molto ampia. Alle 22.00 viene richiesto un sorvolo dell’elicottero 118 di Bologna abilitato al volo notturno, ma anche questo tentativo non ha portato a nulla. Nel frattempo anche i Vigili del Fuoco hanno fatto arrivare sul luogo dell’evento i droni. Ma anche l’utilizzo di questa tecnologia non ha prodotto risultati.

Le ricerche si sono interrotte intorno alle 02.30.