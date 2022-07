Modena città creativa Unesco per le Media arts è tra le città protagoniste degli Stati generali della bellezza, la manifestazione promossa da Ali-Autonomie locali italiane che si svolge a San Gimignano oggi, martedì 5 e mercoledì 6 luglio, per approfondire con sindaci e assessori le politiche di promozione culturale e turistica come motore per la crescita dei territori.

Alla due giorni di discussione e confronto intervengono il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi che sarà a San Gimignano mercoledì.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio, il sindaco Muzzarelli partecipa, in collegamento, alla sessione dedicata alle città Unesco presentando, appunto, l’esperienza di Modena città creativa per le Media arts che ha coinvolto tutti gli istituti e gli attori culturali cittadini in una proposta caratterizzata dalla contaminazione tra generi e linguaggi culturali differenti, con progetti che riguardano il rapporto tra le innovazioni e le trasformazioni digitali con la musica, la danza, le arti figurative e visive, il teatro, ma anche le trasformazioni urbanistiche della città, con la creazione di nuovi contenitori culturali, e l’attenzione alla cultura digitale. Insieme a Modena, saranno presentati i progetti delle città Unesco di Firenze, Caserta, Bologna, Assisi, Biella, Fabriano, Alba e Santos in Brasile.

La mattinata di mercoledì, che sarà chiusa dal ministro della Cultura Dario Franceschini, sarà dedicata alle città capitali della cultura e alla bellezza dei Comuni italiani.