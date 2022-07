Si entra nel vivo dell’estate formiginese. Iniziano questa sera (5 LUGLIO) le feste nelle frazioni, a partire da Colombaro. Prossimi appuntamenti a Magreta il 12 luglio e per la Sagra di san Gaetano il 7 agosto; all’Oasi del Colombarone il 9 luglio; a Corlo il 19 luglio e per la Sagra della Madonna della Neve dal 30 luglio al 5 agosto e a Casinalbo il 26 luglio.

DOMANI (6 LUGLIO), invece, iniziano due partecipate rassegne in centro storico: il Moninga Open Air Festival nel parco di Villa Benvenuti e “Luglio col bene che ti voglio” a cura dei commercianti.

Fino a sabato 9 luglio, tornano sul palco dei Moninga decine di artisti provenienti da tutta Europa, con l’ambizione di portare a Formigine i suoni delle capitali europee. Un evento che, anche grazie ad allestimenti all’avanguardia, creati con materiali di recupero, e ad un’attenta ricerca artistica, non ha eguali nell’estate modenese e che porta musica, arte e cultura con un fine nobile: raccogliere fondi per finanziare i progetti che la Onlus Moninga porta avanti con i bambini disabili di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo.

Numerose anche le proposte dell’associazione dei commercianti Proform, in collaborazione con l’Amministrazione comunale: tutti i mercoledì di luglio, oltre alle tradizionali bancarelle che i negozianti allestiranno davanti alle proprie attività, il centro storico si animerà con street food dolce e salato, mostra d’arte in piazza Calcagnini, giochi e gonfiabili per i più piccoli in piazza Italia e il classico mercatino artigianale in via Trento Trieste. In via San Francesco sarà allestita la postazione di “Mattoni e Fumetti” e “Fumettisti dal Vivo” dove Bonfatti e altri grandi nomi del fumetto proporranno le loro opere e il cui ricavato sarà devoluto in beneficienza a Emergency e all’associazione L’Albero della Vita.

Imperdibili anche gli spettacoli serali organizzati in Piazza della Repubblica: i primi appuntamenti saranno un omaggio a due grandi cantautori italiani, Lucio Dalla e Vasco Rossi. DOMANI (6 luglio) con “Dalla e dintorni”, si terrà la serata tributo al grande cantautore bolognese, mentre mercoledì 13 luglio sarà la volta di “Brivido Vasco”, omaggio all’intramontabile artista di Zocca.

Non mancherà l’intrattenimento anche per gli amanti del ballo: mercoledì 20 luglio alle ore 21.30 si terrà “Volando sotto le stelle”, serata dedicata allo spettacolo tra danzatori sui tessuti aerei, musica e balli a cura del Centro danza Happy Dance Start.

A chiusura della rassegna, l’ultimo mercoledì di luglio, in collaborazione con Emilia On The Road – Pure Events, andrà in scena “ The ICON” tributo al grande Michael Jackson.

Ma luglio non si accende solo il mercoledì, grandi appuntamenti sono in programma per l’ultimo weekend del mese. Giovedì 28 luglio si torna indietro nel tempo ballando sulle note dei The Radio Luxembourg, dal nome della prima emittente libera europea, che propongono “45 giri fa”, uno spettacolo musicale a tema sui favolosi anni ’60 con le canzoni che hanno contrassegnato un’epoca, mentre venerdì 29 luglio è invece l’occasione per gli amanti del rock anni ’70/’80 di scatenarsi sulle note della Jacky Rose Rock Band che propone dalle ore 21.30 uno show di cover rock/hard-rock delle band più famose.

Gran finale sabato 30 luglio alle ore 21.30 con la “B.B. Band – Blues Brothers Tribute”, pronta a salire sul palco per entusiasmare il pubblico con un rhythm & blues e soul che non è mai passato di moda.