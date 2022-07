Continuano gli appuntamenti con “Estate a Vignola”, la manifestazione organizzata da Comune e Pro Loco per chi passa i venerdì di luglio in città. Il programma di venerdì 8 luglio è variegato:

In piazza dei Contrari, per Etra Festival, è in programma “Il Drago Bianco – Fire theatre” a cura di Anton Bonura, in arte Lumi-Il Drago Bianco, specializzato in spettacoli di manipolazione del fuoco, circo contemporaneo e arti del movimento. Due repliche: una alle ore 21.30 e una alle ore 22.30. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti

Visita guidata a Villa Tosi-Bellucci, sede del Comune di Vignola. La visita si tiene alle ore 21.00. L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotarsi alla mail segreteriasindaco@comune.vignola.mo.it

Torneo di burraco sotto le stelle organizzato dal Circolo Amicizia in via Paradisi. Il ricavato sarà devoluto a Eko, l’emporio solidale dell’Unione Terre di Castelli

Swing su via Bonesi – musica da ballo anni ’40 e ’50 con dj Sauro

Attività per bambini e ragazzi su via Paradisi

E’ aperta al pubblico la mostra “Emozioni a colori” con le opere degli allievi dei corsi d’arte dell’Università Popolare Ginzburg, ospitata al teatro Cantelli

Aperto al pubblico anche il Museo civico Augusta Redorici Roffi in via Cantelli

Estate a Vignola, quest’anno, è abbinata anche a una promozione degli acquisti nei negozi del centro con voucher da spendere poi nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

Infine Vignola offre la possibilità di cenare e fare aperitivo all’aperto sotto un cielo di stelle e luci colorate.