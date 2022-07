Gravissimo incidente questa mattina intorno alle 12:30 in un condominio di via Pisacane (Crocetta) a Modena, dove un bambino di 5 anni di origine straniera è caduto dalla finestra della sua abitazione. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni condomini che hanno trovato il piccolo a terra nel cortile. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il bambino e a trasportarlo in codice di massima gravità al Policlinico di Modena, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione basata sulle prime testimonianze, il piccolo sarebbe stato in casa con i fratelli e una parente a cui erano stati affidati mentre i genitori erano al lavoro. La caduta accidentale sarebbe avvenuta mentre i fratellini giocavano. Il bimbo avrebbe fatto un volo di diversi metri. Sul posto la Polizia insieme al magistrato di turno.