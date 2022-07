Tutti a teatro con “Aria Aperta Festival kids” organizzato dall’associazione Quinta Parete in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. Si tratta di re spettacoli gratuiti per famiglie nella bella cornice del parco di Villa Pace.

Giovedì 8 luglio tocca a “La fabbrica dei baci” di Intrecci Teatrali. L’accesso a tutti gli spettacoli è libero e gratuito, occorre solo portare un telo per sedersi nel prato. Per info e prenotazioni 342-9337099 oppure segreteria@quintaparete.org e in caso di pioggia l’evento si svolgerà presso la struttura del Bla.