Torna dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, l’appuntamento con Croce Verde in festa, nella tradizionale location del Parco Lavezza di Albinea. Un’occasione per stare insieme tra musica live e buona cucina, ma anche per sostenere la Pubblica Assistenza di Reggio Emilia e Albinea a cui andrà il ricavato delle iniziative, e conoscerne meglio le attività ed i servizi.

Il programma delle due serate prevede venerdì 8 luglio, alle ore 21, il live di Faber Six e Duo Psiche; sabato 9 luglio, sempre dalle 21, l’esibizione della Francesco Gualerzi Band. In entrambe le serate, a partire dalle 19.30 saranno attivi ristorante con cucina tradizionale, gnocco fritto e salumi, il bar con bevande, bibite e caffè.

Per informazioni: www.croceverde.re.it.

Sull’iniziativa afferma il Presidente della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea, Rolando Landini: “Ci fa molto piacere riproporre Croce Verde in Festa, un appuntamento da sempre molto atteso e apprezzato che ci permette di incontrare tanti amici. Ed è per noi particolarmente importante farlo ad Albinea, che è un presidio molto radicato e rilevante per i servizi offerti alla comunità locale. Questi momenti conviviali e leggeri, danno anche l’opportunità a tante persone di conoscere meglio ciò che Croce Verde fa ogni giorno, e magari di scoprire che chiunque può scegliere di dedicare un po’ di tempo alla collettività attraverso il volontariato. Non è necessario arrivare obbligatoriamente a far parte degli equipaggi per le emergenze – urgenze, chiunque può aiutarci ad aiutare, ed essere estremamente prezioso anche attraverso servizi molto semplici: presidiare i telefoni al centralino, far parte degli equipaggi per i trasporti ordinari, collaborare ai servizi sociali e molto altro. Invitiamo comunque tutti alla festa anche solo per incontrarci e stare insieme”.