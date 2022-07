Sono circa dieci, i milioni di euro investiti dalla Provincia di Modena sul distretto scolastico di Sassuolo, in parte con fondi del Pnrr e in parte con risorse interne.

In particolare, lo scorso 6 giugno stati consegnati i lavori della nuova sede del liceo Formiggini di Sassuolo che sarà realizzata in un’area di proprietà della Provincia per un appalto da sei milioni e 800 mila euro, che riguarda la realizzazione della nuova sede dell’istituto che conterrà 45 aule di cui quattro laboratori più spazi per uffici di presidenza e segreteria. Il progetto vuole dare una risposta alle esigenze di un istituto che continua a crescere, grazie alla qualità dell’offerta formativa che attira numerosi studenti anche dal territorio reggiano, ed è reso possibile dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal Governo.

A questo intervento si aggiungono i lavori di sostituzione dei serramenti esterni all’istituto Baggi per 230 mila euro, partiti in questi giorni e i lavori di miglioramento sismico e messa in sicurezza dell’edificio e della palestra dell’istituto Morante già avviati, per un investimento complessivo pari a oltre due milioni e 700 mila euro. Questi lavori consistono nella realizzazione di una struttura di rinforzo esterna, adiacente le facciate, collegata a quella esistente, in grado di assorbire le scosse in caso di sisma e intende garantire una maggiore sicurezza dell’edificio e della palestra per un istituto parte integrante del polo scolastico superiore di Sassuolo che garantisce un’offerta formativa di qualità legata all’economia del territorio.