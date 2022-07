Il Comune di Savignano sul Panaro, dopo 12 anni, torna ad ospitare il seminario nazionale di Libera contro le mafie. È con grande orgoglio che lo annuncia il sindaco Enrico Tagliavini “Abbiamo immediatamente accolto con enorme piacere la richiesta di Don Luigi Ciotti, rivolta per altro esattamente a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, patrocinando l’iniziativa e mettendo a disposizione ogni risorsa necessaria. Si riprende così una tradizione che lo stesso Don Ciotti chiamava affettuosamente – La Savignano -”.

Saranno tre giorni di formazione rivolta prevalentemente ai membri dell’associazione, presieduta dal Presidente di Libera e che vedrà l’intervento di diverse personalità tra magistrati, avvocati e giornalisti.

I lavori inizieranno venerdì pomeriggio presso il cinema Bristol di Savignano, per poi continuare e concludersi durante il weekend. Si prevedono almeno 250 seminaristi in arrivo da tutta Italia.

La formazione, dal titolo “La forma dell’acqua” avrà il compito di cogliere i profili della presenza mafiosa nei nostri contesti territoriali ed esaminerà le azioni per denunciarli.

Venerdì’ sera, alle ore 21:30 si terrà un evento pubblico presso il Centro sportivo Tazio Nuvolari, durante il quale verrà presentato il libro “Francesca” di Felice Cavallaro. Assieme all’autore interverranno Don Luigi Ciotti, Alfredo Morvillo (magistrato e fratello di Francesca Morvillo) e Paolo Setti Carraro (medico e fratello di Emanuela Setti Carraro). L’evento sarà condotto da Lucilla Andreucci dell’Ufficio di Presidenza di Libera.

Il vitto sarà organizzato e gestito dal Gruppo Niscemi e dai giovani dell’associazione Magicamente Liberi. Sarà inoltre possibile per i seminaristi godere di una breve visita culturale sul nostro territorio.

Si ringraziando il Gruppo Niscemi, Magicamente Liberi e tutti i volontari, la Fondazione di Vignola per i locali messi a disposizione.