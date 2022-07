Il Comune di Modena ha indetto un’asta pubblica a unico incanto per la vendita di un terreno edificabile a Villanova dove potranno essere realizzati, su 3 mila e 300 metri quadri, fino a 44 alloggi, con gli edifici che non potranno superare i 4 piani di altezza. Si tratta dell’area che si trova nei pressi delle scuole primarie e dell’asilo nido, proprio di fianco a quella dove è programmata la costruzione della nuova scuola d’infanzia, candidata ai fondi del Pnrr per un valore di 2 milioni e 400 mila euro. Nei prossimi giorni, inoltre, sempre a Villanova, si apre il cantiere per la realizzazione del nuovo campo di calcio accanto all’attuale “Canevazzi”.

La base d’asta per la vendita dell’area edificabile è stata fissata in un milione e 856 mila euro. Le offerte devono essere presentate entro le ore 12 di martedì 27 settembre. L’apertura delle offerte è prevista per il giorno successivo; l’aggiudicazione sarà a favore di chi avrà presentato l’offerta migliore, in casi di offerte uguali si procederà alla rinegoziazione con gli offerenti.

L’area verrà aggiudicata anche nel caso di un’unica offerta valida purché non inferiore al prezzo a base d’asta.

Il prezzo è stato valutato a corpo, in relazione alla sola cessione dell’area e in rapporto alla potenzialità edificatoria. Il canale a confine dell’area non è di proprietà comunale e non è oggetto di vendita. Prima del rogito l’aggiudicatario dovrà presentare a sue spese il tipo di frazionamento per il lotto, da concordare con l’ufficio Patrimonio del Comune.

La documentazione si può consultare sul sito internet del Comune www.comune.modena.it/servizi/appalti-pubblici.