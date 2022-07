“Straziami ma di baci saziami” è il titolo dell’originale spettacolo che si svolgerà a San Felice sul Panaro sabato 9 luglio in piazza Matteotti alle 21.30. L’iniziativa, che ha come grande protagonista e collante il bacio, giocata tra passato e presente, vedrà susseguirsi sul palco della centralissima piazza le rime baciate a cura di Costanza e Libero, il bacio nella musica con l’esibizione del gruppo “The Moonshiners Doo-Wop”, il bacio a passo di danza con le coreografie di Arckadia e la proiezione di immagini dei migliori baci, oltre ad altre sorprese. Organizza l’assessorato alla Cultura del Comune di San Felice sul Panaro con la collaborazione della Pro Loco. In caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al Pala Round.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013