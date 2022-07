Cielo inizialmente sereno, con transito di nubi alte e sottili nel corso della giornata. Sul settore più occidentale e sulle pianure prossime al Po non si escludono tra pomeriggio e sera temporanei addensamenti cumuliformi associati a isolati e deboli rovesci temporaleschi. Temperature minime in aumento con valori tra 22 e 25 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree extraurbane. Massime in lieve diminuzione sul settore occidentale ed in lieve aumento su quello orientale, con valori compresi tra i 32/33 gradi della costa ed i 36/37 gradi dell’Emilia centrale. Venti deboli variabili e a regime di brezza lungo la costa. Dal pomeriggio tendenti a disporsi da sud-ovest sui rilievi con temporanei rinforzi, possibili anche sulle pianure prossime ai fenomeni temporaleschi. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)